Spotify sbarca in sei nuovi mercati

Spotify ha annunciato di aver ampliato il proprio raggio d’azione diventando operativa in sei nuovi paesi tra Africa, vicino oriente e sudamerica: il DSP guidato da Daniel Ek ha infatti annunciato di aver debuttato sui mercati di Iraq, Libia, Tagikistan, Venezuela, Repubblica del Congo (già Congo-Brazzaville) e Repubblica Democratica del Congo, quest’ultimo un tempo noto come Zaire. Il potenziale bacino di utenza raggiunto con questa operazione, aggregando i dati demografici più recenti relativi alle nazioni coinvolte, è pari a oltre 180 milioni di unità - 40,22 milioni di persone in Iraq, 6,87 milioni in Libia, 9,54 milioni in Tagikistan, 28,44 milioni in Venezuela, 5,52 milioni nella Repubblica del Congo e 89,56 milioni nella Repubblica Democratica del Congo.