Milano Music Week 2021, il panel SIAE ‘AQA (Any Question Answered)’ sul diritto d’autore musicale online

Come funziona la ripartizione delle royalties generate dall’utilizzo della musica online? A rispondere alle domande del pubblico della Milano Music Week 2021 in merito al tema dei diritti e della remunerazione degli stessi in ambito digitale oggi, in occasione del panel organizzato da SIAE “AQA (Any Question Answered)” sulla ripartizione dei diritti musicali online è stato Nicola Migliardi, direttore ufficio liquidazione e ripartizione online della Società Italiana degli Autori ed Editori.