Addio a Paolo Pietrangeli, autore di "Contessa"

E' morto a 76 anni il cantautore e regista romano Paolo Pietrangeli, autore della celebre canzone "Contessa". Pietrangeli, che era nato a Roma il 29 aprile 1945, mosse i suoi primi passi nel mondo della canzone negli Anni Sessanta, abbracciando la canzone di protesta dai temi socio-politici.

Insieme a Giovanna Marini Pietrangeli pubblicò, su tutte, due canzoni che fecero da colonna sonora ai movimenti giovanili del Sessantotto: la già citata “Contessa” e "Valle Giulia".

Negli anni Settanta Pietrangeli si dedica al cinema facendo da aiuto regista a due maestri della cinematografia italiana: Luchino Visconti in "Morte a Venezia" (1971) e a Federico Fellini in "Roma" (1972). Nel 1974 dirige il suo primo film "Bianco e Nero", un documentario sul mondo del neofascismo e dei settori eversivi dell'estrema destra. Nel 1977 "Porci con le ali", tratto dal romanzo pubblicato l'anno precedente da Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera, e poi, nel 1980, "I giorni cantati", cui partecipa come interprete anche Francesco Guccini.

A partire dagli anni Ottanta passa dal grande al piccolo schermo curando la regia di programmi di grande successo come il 'Maurizio Costanzo Show' e 'Amici' di Maria De Filippi.