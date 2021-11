Vasco: “I Rolling Stones mi hanno insegnato il potere della provocazione”

Vasco Rossi è stato fra gli ospiti della prima e inaugurale giornata della Milano Music Week. Aveva detto che non avrebbe più fatto album, ma dopo sei anni dall'ultimo lavoro è tornato sui suoi passi pubblicando "Siamo qui", una nuova raccolta di canzoni. "Ho pensato di chiudere un cerchio della mia vita e della mia carriera, che avevo iniziato con 'La verità'", racconta l’artista a Luca De Gennaro, citando il singolo uscito nel 2019 che ha dato il via al nuovo progetto. "Io faccio canzoni ognuna completamente diversa dall’altra: inoltre ho sempre fatto un disco come scusa per fare concerti", spiega, rivendicando a modo suo il concetto di album.

Ma l’intervista è stata anche l’occasione per rievocare i suoi inizi: “Ho ripensato agli inizi della mia carriera durante il periodo della pandemia perché mi sono sentito solo e in quel periodo mi sono reso conto dell’importanza della musica dal vivo – sottolinea il rocker - e credo che in tanti come me se ne siano accorti. I miei primi concerti furono nei piccoli club. Anche se c’erano poche persone volevo che rimanessero sconvolte dopo avermi visto sul palco. È il rock che ha scelto me. Ho scopeto i Rolling Stones a 15 anni e sono rimasto colpito, ho capito come la musica potesse provocare. Mi sembrava il linguaggio perfetto per esprimere le mie sensazioni estreme. O estrema dolcezza o estrema rabbia, io mi sono sempre mosso fra questi estremi. Il rock del mio ultimo album è fatto con gli strumenti, va in direzione ostinata e contraria, è classic rock, non è rock mainstream. E non vedo l’ora di tornare sul palco per suonarlo”.