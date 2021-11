Il diritto d’autore musicale mondiale 'vale' 32,5 miliardi di dollari

Fino al 2019 direttore finanziario di Spotify, Will Page ha diffuso il suo annuale punto della situazione sul valore complessivo dei diritti d’autore musicali: secondo il manager britannico - già nello staff della collecting inglese PRS prima del suo incarico nel DSP guidato da Daniel Ek - nel corso del 2020, a livello globale, i diritti d’autore hanno mosso 32,5 miliardi di dollari, il 2,7% di quanto cubato l’anno precedente. Del totale, 21,1 miliardi sono finite nelle casse delle etichette (+8% su base annua), 9,3 in quelle delle collecting (-9%) e 2,1 in quelle degli editori, che hanno visto i loro ricavi crescere del 10% rispetto al 2019.