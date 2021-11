CTS Eventim, ‘incoraggiante’ aumento delle entrate nel terzo trimestre

Così come l’intero settore della musica dal vivo, anche CTS Eventim - il gigante tedesco del ticketing e del live promoting - ha beneficiato delle riaperture generalizzate decise dai governi europei nel corso dell’estate passata: nel terzo trimestre del 2021 la società con quartier generale a Brema ha visto le proprie entrate generate dal botteghino impennarsi del 225,5% su base annua, registrando ricavi per 61 milioni di euro. Ancora più positivo è il bilancio della divisione dedicata alla produzione di eventi, che ha generato entrate per 55,7 milioni di euro, per un aumento del 351,2% su base annua: dato, questo, che fa ben sperare, non essendo ancora i calendari dei tour tornati fitti come nel periodo pre-pandemia.