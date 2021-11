I Nirvana, 30 anni fa: il video inedito dal vivo di "Lithium", dalla riedizione di "Nevermind"

I Nirvana, trent'anni fa. Nella riedizione di "Nevermind" appena arrivata nei negozi per il trentennale, tra il materiale bonus incluso dai membri ancora in vita della band un tempo capitanata da Kurt Cobain e dai loro discografici, c'è anche il filmato inedito di un concerto tenuto dal gruppo al club Paradiso di Rotterdam, il 25 novembre del 1991.

Cobain e compagni suonarono sul palco del locale nel bel mezzo del tour in supporto al loro secondo album, uscito esattamente due mesi prima. La scaletta fu incentrata proprio sulle canzoni di "Nevermind", di cui i Nirvana suonarono praticamente quasi tutti i brani: tra questi anche i singoli "Smells like teen spirit", "Come as you are" e "Lithium", la cui esecuzione è immortalata nel video che potete guardare proprio qui sotto, pubblicato come estratto del cofanetto sul canale YouTube ufficiale dei Nirvana.

Oltre al video del concerto di Amsterdam, nel materiale inedito esclusivo contenuto all’interno delle varie edizioni di "Nevermind 30th Anniversary", ci sono anche i filmati di altri concerti tenuti dalla band in quel periodo: quello del 28 dicembre 1991 al Pat O'Brien Pavilion al Del Mar Fairgrounds in California, quello del 1° febbraio 1992 al The Palace di St. Kilda, in Australia, e quello del 19 febbraio 1992 al Nakano Sunplaza di Tokyo.