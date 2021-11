Sting, 250 milioni per il suo catalogo?

Un catalogo di brani del calibro di “Roxanne”, “Message in a Bottle”, “Every Little Thing She Does Is Magic” ed “Every Breath You Take”, risalenti ai tempi dei Police; o di “If You Love Somebody Set Them Free”, il primo classico in ordine cronologico della sua carriera solista. Potrebbero essere le canzoni al centro di un altro passaggio di proprietà illustre, ossia del catalogo musicale di Sting.