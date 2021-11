Una coppia si è sposata al concerto dei Rolling Stones ad Austin

Sposarsi a un concerto dei Rolling Stones. Lo ha fatto una coppia di Austin ieri sera, in occasione del concerto della leggendaria rock band britannica al Circuit of the Americas, nella capitale del Texas.

A raccontare la storia sono state alcune testate locali. Ed e Maria Fernandez, questi i nomi dei due coniugi, avrebbero dovuto sposarsi ad Austin lo scorso anno e concludere il loro viaggio di nozze con il concerto che i Rolling Stones avrebbero dovuto tenere il 24 maggio 2020 sul palco del Circuit of the Americas: la pandemia ha mandato all'aria tanto i piani della coppia quanto quelli di Mick Jagger e soci. Il matrimonio è stato rimandato, proprio come il tour degli Stones. La band di "(I can't get no) Satisfaction" si è esibita a Austin ieri sera e tra gli spettatori c'erano anche Ed e Maria Fernandez, che si sono promessi amore eterno proprio allo show di Jagger e compagni. .