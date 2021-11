David Gilmour imparò a suonare la chitarra così

È considerato uno dei migliori chitarristi al mondo. Il suo tocco ha impreziosito classici dei Pink Floyd come - tra gli altri - "Comfortably numb", "Shine on you crazy diamond", "Time" e "Money". Come ha imparato David Gilmour a suonare la chitarra? "Ho copiato. Nessuno dovrebbe aver paura di copiare. E alla fine è uscito fuori qualcosa che suppongo di poter definire mio", risposto una volta a un giornalista l'ex chitarrista della leggendaria rock band britannica. Che poi approfondì il tema in una lunga intervista concessa alle telecamere della Bbc.

Tutto cominciò grazie a i genitori, che si trasferirono a New York, si stabilirono al Greenwich Village - che negli anni '60 era l'epicentro del cantautorato americano, capitanato da Bob Dylan - e scoprirono i dischi dei grandi protagonisti della scena:

Ricevetti come regalo per il mio sedicesimo compleanno il primo disco di Bob Dylan. Ma prima di regalarmi quello, i miei mi regalavano i dischi dell'insegnante di chitarra di Pete Seeger.

L'album si intitolava "Folksinger's Guitar Guide", di Jerry Silverman:

Cominciava così: per la maggior parte di noi, suonare la chitarra è semplice come camminare. Ovviamente ci sono voluti un paio d'anni per imparare a camminare. Insieme al disco c'era un grande libro con tutti gli accordi e come farli.

Da quel disco e da quel libro, raccontò Gilmour, apprese il metodo per suonare bene la chitarra. Quello che lo avrebbe reso uno dei più grandi chitarristi di sempre.