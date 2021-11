Spotify cambia per Adele: via la riproduzione casuale tra le opzioni di default

Spotify cambia per Adele. La popolare piattaforma di streaming ha rimosso il pulsante della riproduzione casuale - in inglese Shuffle - tra le opzioni di default che compaiono quando si prova ad ascoltare un album sull'app. Una rivoluzione? Non proprio: la modalità riproduzione casuale resta comunque disponibile sulla piattaforma, ma non compare immediatamente tra le opzioni di ascolto. È semplicemente un po' più nascosta, compare aprendo la finestra d'ascolto delle singole canzoni. Ma la diva pop britannica, appena tornata sulle scene con il nuovo album "30" (qui la nostra recensione), esulta comunque sui social, rilanciando la notizia: