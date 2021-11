Beatles: per "Get Back” una nuova collezione di moda della figlia di McCartney

Il prossimo 25 novembre arriverà su Disney+ il documentario in tre parti di Peter Jackson "The Beatles: Get Back” (leggi qui l'approfondimento) sulle lavorazioni dell’album del quartetto di Liverpool “Let it be”. In vista dell’uscita del film, realizzato partendo dalle riprese realizzate nel gennaio del 1969 negli studi cinematografici di Twickenham e nello studio di registrazione della Apple, la nota stilista Stella McCartney, figlia di Paul McCartney, ha lanciato una nuova collezione di moda ispirata ai Fab Four.

La 50enne stilista britannica, nata dall’unione tra l’ex Beatle e la sua prima moglie Linda, ha sviluppato la sua nuova capsule collection in edizione limitata attorno a un mix di loghi, scritte e immagini della leggendaria band inglese stampati su capi streetwear.

EXCLUSIVE: Stella McCartney x The Beatles. Featuring graphic prints and off-duty silhouettes, the new genderless Get Back capsule celebrates music, community and positive change. https://t.co/T4iuPlowDD pic.twitter.com/wDQzy3D1IC — NET-A-PORTER (@NETAPORTER) November 19, 2021

"Il film ‘Get back’ cattura un momento speciale e prezioso: è epico", ha dichiarato Stella McCartney in un’intervista rilasciata all’edizione statunitense di Vogue. Ha aggiunto: “Volevo che anche la collezione fosse come un momento importante, oltre a esaltare il legame familiare ed emotivo che ho. Penso che sia più di una collaborazione”. Sul sito ufficiale della linea di moda della figlia di Paul, da ieri sono disponibili all’acquisto - per portafogli generosi - i capi della nuova collezione battezzata proprio “Get Back”.

“'Get Back’ è molto più di una canzone o un concerto, è la storia senza tempo di amici di una vita che si riuniscono per creare qualcosa di incredibile con allegria ed estremo coraggio, mentre si trovano in prima linea nella spinta verso il cambiamento”, ha inoltre affermato Stella McCartney, come riportato dall’ANSA. E ancora: “I Beatles sono stati i volti di un movimento culturale diretto ad un cambiamento positivo che continua a influenzare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Mi auguro che questa capsule trasmetta e celebri questi messaggi universali ad una nuova generazione".