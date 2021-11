Who, Roger Daltrey: ‘Non ho mai chiesto a Keith Moon perché volle unirsi a noi’

Recentemente intervistato da BBC Radio Scotland, Roger Daltrey ha ricordato il compianto batterista degli Who Keith Moon, ricordando la sua audizione per entrare nella band britannica e svelando di non aver mai saputo perché volle unirsi al gruppo.

Moon, scomparso il 7 settembre 1978, aveva circa 17 anni quando sostenne il provino per provare a far parte degli Who e sostituire il batterista uscente e Doug Sandom. "Suonava in una band che faceva cover dei Beach Boys - e, naturalmente, nel 1963, i Beach Boys, erano apprezzati", ha raccontato Daltrey nella recente intervista pensando a Moon. Ha aggiunto:

”Eravamo tutti appassionati di blues e di altra roba più pesante. Non ho mai avuto modo di chiedergli cosa gli ha fatto pensare di unirsi a noi e di voler essere il nostro batterista, perché eravamo così diversi”.

Ripensando all’audizione sostenuta da Keith Moon per entrare negli Who, il frontman della formazione londinese ha poi narrato:

“Stavamo suonando con un batterista turnista che avevamo arruolato per la serata all'enorme cifra di due sterline. E all'improvviso, lui è apparso nella parte anteriore del palco con i capelli rossi e luminosi e una specie di vestito rosso brillante, con questi grandi occhi – erano molto, molto scuri, ed erano molto rotondi. Ha detto: ‘Ho sentito che cercate un batterista. Pensate che possa provare?’ Così, abbiamo chiesto al ragazzo che stava suonando la batteria: ‘Ti dispiacerebbe se questo ragazzo provasse sul kit?’ E il tipo ha detto: ‘No, no, certo’. Non dimenticherò mai la canzone che abbiamo suonato. ‘Road runner’ di Bo Diddley”.

Roger Daltrey ha continuato: “Il modo in cui suonava la batteria, i ritmi che suonava, non ci hanno più fatto fermare”. E ancora: “Come ho detto: era come avviare un motore a reazione. Ha raddoppiato il ritmo, e poi Pete Townshend ha iniziato a suonare la chitarra in modo più forte e con quello che chiamavamo ‘drive’. Lui era l'anello mancante. Nel giro di due anni tutto ha preso il volo e abbiamo avuto il nostro primo disco di successo”.

Nel corso della chiacchierata per BBC Radio Scotland, Daltrey ha anche riflettuto sul suo rapporto con Keith Moon raccontando di averci “provato e riprovato” a impedire al batterista di cadere nell'abuso di sostanze. “Mi sono avvicinato molto a Keith negli ultimi due anni della sua vita", ha spiegato il cantante: "Il mio rapporto con lui era molto diverso da quello della maggior parte delle persone. All'inizio eravamo una specie di acerrimi nemici, e alla fine molto amici. Penso che si sia avvicinato a me perché ero l'unica costante nella sua vita”. Il frontman degli Who ha poi detto: “Non mi sono drogato; Non ero un alcolizzato. John Entwistle era un alcolizzato a quel tempo e si drogava, Pete era un alcolizzato all'epoca. Ero l'unico sobrio nella band che cercava di tenere insieme tre tossicodipendenti, ed è stata dura".