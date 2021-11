David Bowie, pubblicato un video live inedito del suo primo singolo

Il prossimo 26 novembre arriverà sui mercati il box set “Brilliant Adventure (1992-2001)” insieme al cosiddetto album “perduto” di David Bowie del 2001, “Toy”, disco originariamente pensato come ideale successore di "Hours" del 1999 con versioni riarrangiate e reincise di alcune delle primissime canzoni del compianto artista britannico e archiviato dopo una disputa tra questo e la sua allora etichetta Virgin.

In vista della nuova pubblicazione, è stata resa disponibile una performance live inedita di "Can't help thinking about me”, brano registrato dal musicista inglese nel 1965 insieme al suo gruppo dei Lower Third e primo singolo pubblicato - originariamente nel 1966 - da David Bowie dopo aver cambiato il suo nome da David Jones. Il video dal vivo - riportato più avanti - testimonia l’esecuzione della canzone durante un concerto del 1999 all'Elysée Montmartre di Parigi. Insieme alla clip è stata pubblicata sulle principali piattaforme di streaming la registrazione audio di "Can't help thinking about me”, tratta da una sessione ai Maida Vale Studios per BBC Radio One e registrata nel 1999 per show di Mark Radcliffe.

A proposito della performance per BBC Radio One, Radcliffe ha detto: “Sono contento che questa traccia sia stata pubblicata perché è stata una tale gioia e sorpresa quando l'ha inclusa nel suo set a Maida Vale quel giorno. Ricordo quell'occasione con tanto affetto. David indossava una splendida maglia ed era in forma sbagliante”. Ha aggiunto: "Ricordo David che ballava con Gail Ann Dorsey su ‘I try’ di Macy Gray che stavano trasmettendo alla radio. Ho intervistato Gail Ann circa un anno fa, e anche lei ha ricordato vividamente quel momento. È stato uno dei pochi giorni preziosi e speciali che ho avuto modo di trascorrere con lui e per cui gli sarò sempre grato”.

Nel frattempo è stata data notizia che al regista Brett Morgen – già dietro la macchina da presa per il documentario "Kurt Cobain: montage of heck" sulla la vita e le vicissitudini del leader dei Nirvana – è stata affidata la direzione di un nuovo docufilm dedicato a David Bowie che pare abbia conquistato il sostegno e la cooperazione degli eredi della voce di “Rebel rebel”.