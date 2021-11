Robert Plant non ha intenzione di andare in pensione

Oltre a pubblicare il nuovo album realizzato in collaborazione con Alison Krauss, “Raise the roof", oggi - 19 novembre - Robert Plant ha annunciato che si esibirà insieme all’icona del country americano il prossimo 14 luglio 2022 sul palco del Lucca Summer Festival, nell’unico concerto in Italia della tournée a supporto del disco. Nell’agenda dell’ex cantante dei Led Zeppelin non mancano quindi appuntamenti dal vivo e impegni musicali e, stando a quanto dichiarato recentemente dallo stesso Plant, sarà così ancora per un po’ di tempo. Il 73enne artista britannico, infatti, ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di andare in pensione.

In un’intervista rilasciata al quotidiano inglese “Daily Telegraph”, Robert Plant ha dichiarato:

“Avevo 19 anni durante le prime prove dei Led Zeppelin, ne avevo 32 quando John Bonham è morto, che periodo terribile. Le persone mi chiedevano: ‘Bè, non hai già fatto abbastanza ora?’ Abbastanza per quale cazzo di motivo? ‘Abbastanza per andare in pensione!’, mi dicevano. Quindi immaginate la benedizione di essere andato avanti per più di 40 anni ancora, e non so ancora abbastanza per fermarmi in alcun modo. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, un posto nuovo dove andare. Adoro questo”.

“Raise the roof”, uscito a distanza di quattordici anni da "Raising sand" del 2007, il precedente disco inciso Plant con Alison Krauss, include cover come quella di "Can't let go” pubblicata come singolo e il brano originale "High and lonesome". Il già frontman dei Led Zeppelin e Krauss hanno suonato alcune canzoni del loro nuovo disco ai Sound Emporium Studios di Nashville durante un live ripreso e trasmesso questa sera in streaming su YouTube: