Martin Scorsese al lavoro su un nuovo biopic sui Grateful Dead

Martin Scorsese produrrà e dirigerà un biopic sui Grateful Dead, già soggetto di un documentario del cineasta statunitense con cittadinanza italiana, “Long strange trip”, uscito nel 2017.

Stando a quanto riportato da Deadline, il film - del quale non sono ancora stati svelati titolo e data d’uscita - vedrà Jonah Hill, già diretto da Scorsese in “The wolf of wall street”, intepretare il ruolo del compianto leader della band californiana Jerry Garcia.

La sceneggiatura del lungometraggio, distribuito da Apple che ha anche acquisito i diritti per l’uso del catalogo musicale del gruppo, è stata affidata a Scott Alexander, Larry Karaszewski e Rick Yorn.

Deadline informa inoltre che i membri ancora in vita dei Grateful Dead, Bob Weir, Bill Kreutzmann, Phil Lesh e Mickey Har hanno approvato il progetto e figureranno come produttori esecutivi insieme a Trixie Garcia (la figlia di Jerry), al manager Bernie Cahill e a Eric Eisner.

In attesa di ulteriori dettagli, mentre non è ancora dato sapere su quale periodo della carriera della formazione statunitense si concentrerà il biopic, sui propri canali social l’attore Jonah Hill sta condividendo estratti di notizie e tweet di altri utenti sul suo coinvolgimento nel progetto.