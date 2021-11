Un nuovo Pete Doherty nel video del singolo “The fantasy life of poetry & crime”

Pete Doherty ha pubblicato un nuovo singolo, “The fantasy life of poetry & crime”, in collaborazione con compositore e produttore francese Frédéric Lo.

Il brano, uscito oggi 19 novembre, è stato scritto durante il lockdown e registrato tra Parigi ed Étretat, cittadina della Normandia dove il frontman dei Libertines si è ritirato con la moglie Katia de Vidas, con cui è convolato a nozze lo scorso ottobre.

Dopo essere stato paparazzato lo scorso marzo in ciabatte per strada, ingrassato e nel look anche un po' trasandato, ed essere tornato a esibirsi, ora Pete Doherty torna a indossare il completo scuro nel video di “The fantasy life of poetry & crime”. La clip in bianco e nera, diretta da Thierry Villeneuve, rispecchia il testo della canzone, per cui il 42enne musicista inglese è stato ispirato dallo scrittore francese Maurice Leblanc, dalla cui penna è uscito il ladro Arsène Lupin.

“The fantasy life of poetry & crime”, il primo singolo di Pete Doherty dopo la sua collaborazione del 2020 con Trampolene sul pezzo "Uncle Brian's Abattoir", ed esce a oltre due anni da “Pete Doherty & The Puta Madres”, il primo lavoro inciso con la band parallela ai Libertines, che sono invece fermi a "Anthems for doomed youth" del 2015.