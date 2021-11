David Bowie, in lavorazione un docufilm diretto dal regista di "Kurt Cobain: montage of heck"

Stando a quanto riportato da Variety, al regista Brett Morgen – già dietro la macchina da presa per il documentario "Kurt Cobain: montage of heck" sulla la vita e le vicissitudini del leader dei Nirvana – è stata affidata la direzione di un nuovo docufilm dedicato a David Bowie.

Secondo la rivista statunitense, Morgen ha trascorso gli ultimi quattro anni a lavorare al progetto, esaminando migliaia di ore di filmati di performance, per la maggior parte inediti. Una fonte ha descritto il lungometraggio a Variety come "né un documentario né una biografia, ma un'esperienza cinematografica immersiva costruita, in parte, su migliaia di ore di materiale mai visto prima".

Nel progetto, di cui non si conoscono il titolo e la data di uscita, è coinvolto in qualità di produttore musicale Tony Visconti, amico e collaboratore storico del compianto musicista britannico, scomparso il 10 gennaio 2016. Alla pellicola stanno contribuendo anche i membri del team che ha curato il sonoro del biopic sui Queen “Bohemian Rhapsody”, premiato agli Oscar proprio nella categoria “Miglior sonoro", oltre che vincitore delle statuette per “Miglior montaggio sonoro”, “Miglior montaggio” e “Miglior attore protagonista” a Rami Malek.

Sempre secondo Variety, il film dovrebbe venir distribuito nelle sale del circuito IMAX e non è da escludere una premiere del lungometraggio al Sundance Film Festival che si terrà a finire gennaio, poco dopo il sesto anniversario della morte di Bowie. Il progetto di Morgen, inoltre, pare abbia conquistato il sostegno e la cooperazione degli eredi della voce di “Rebel rebel”, di cui il prossimo 26 novembre sarà pubblicato un cofanetto che copre il periodo tra il 1992 e il 2001, includendo anche il cosiddetto album “perduto” di David Bowie del 2001, “Toy”.