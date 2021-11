Il prossimo 10 dicembre esce “Tutti qui collezione 2021” di Claudio Baglioni, una raccolta composta da 45 successi del musicista romano che aggiorna, sedici anni dopo, “Tutti Qui”, la raccolta che comprendeva i suoi più celebri brani pubblicati dal 1967 al 2005.

“Tutti qui collezione 2021” sarà disponibile in versione triplo CD e in due tripli vinili - “Tutti qui collezione 2021, Vol. 1”, in uscita il 10 dicembre, e “Tutti qui collezione 2021, Vol. 2” in uscita il 14 gennaio -, impreziosita da un racconto fotografico inedito.

Il periodo è piuttosto fecondo di iniziative per Claudio Baglioni. Il prossimo 4 dicembre verrà trasmessa su Canale 5 la prima delle tre puntate del programma televisivo 'Uà', mentre da gennaio prenderà il via il 'Dodici note solo', lungo tour che lo porterà ad esibirsi nei principali teatri italiani fino alla fine di aprile.