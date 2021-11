Brian Wilson: "Il pianoforte mi ha salvato la vita"

Brian Wilson ammette candidamente che il pianoforte "probabilmente mi ha salvato la vita". Ed “At my piano” è il titolo della sua nuova raccolta di quindici brani di cover al pianoforte dei suoi più grandi successi.

Il 79enne musicista statunitense ha imparato a suonare il pianoforte fin dalla tenera età e ha rivelato che suonare questo strumento gli ha "portato conforto, gioia e sicurezza".

In un comunicato stampa ha dichiarato: “Avevamo un pianoforte verticale nel nostro soggiorno e da quando avevo 12 anni lo suonavo ogni giorno. Non ho mai preso una lezione, sono completamente autodidatta. Non riesco a esprimere quanto il pianoforte abbia giocato un ruolo così importante nella mia vita. Mi ha procurato conforto, gioia e sicurezza. Ha alimentato la mia creatività e la mia natura competitiva. Lo suono quando sono felice o mi sento triste. Amo suonare per la gente e amo suonare da solo quando nessuno sta ascoltando. Onestamente, il pianoforte e la musica che ho creato probabilmente mi hanno salvato la vita". .

Il musicista si è aperto sulle sue battaglie con la salute mentale e ha scritto una lettera molto emotiva, in cui ha ammesso di avere "lottato con delle cose nella mia testa e di aver detto cose che non intendevo", quando ha posticipato il suo 'Pet Sounds' e ' Greatest Hits Live tour nel 2019.

All'epoca scrisse: "Avevo tutte le intenzioni di fare questi spettacoli ed ero entusiasta di tornare a esibirmi. Sono stato in studio a registrare e provare con la mia band e mi sono sentito meglio. Ma poi è tornato di soppiatto e ho lottato con cose nella mia testa e ho detto cose che non intendevo e non so perché. È qualcosa con cui non ho mai avuto a che fare prima e non riusciamo ancora a capirlo.".

Brian ha aggiunto che sebbene fosse ancora in grado di vivere una "vita meravigliosa e sana", non era "buona cosa per lui andare on the road" in quel momento. Ha inoltre aggiunto: "Non è un segreto che vivo con la malattia mentale da molti decenni. Ci sono stati momenti in cui era insopportabile, ma con i medici e i farmaci sono stato in grado di vivere una vita meravigliosa, sana e produttiva con il sostegno della mia famiglia, degli amici e dei fan che mi hanno aiutato in questo viaggio".

Tracklist:

1. 'God Only Knows'

2. 'In My Room'

3. 'Don’t Worry Baby'

4. 'California Girls'

5. 'The Warmth of the Sun'

6. 'Wouldn’t it be Nice'

7. 'You Still Believe in Me'

8. 'I Just Wasn’t Made for these Times'

9. 'Sketches of Smile: Our Prayer/Heroes and Villains/Wonderful/Surfs Up'

10. 'Surf’s Up'

11. 'Friends'

12. 'Till I Die'

13. 'Love and Mercy'

14. 'Mt Vernon Farewell'

15. 'Good Vibrations'