Assalti Frontali e Piccolo Coro dell'Antoniano in “Gol gol rap"

Esce “Gol gol rap (Evviva il Calcio Popolare)”, il nuovo singolo e video degli Assalti Frontali con la partecipazione delle voci del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Dopo anni di laboratori rap nelle scuole di Roma, d’Italia e del mondo, Militant A ha l’ispirazione per scrivere “NG - New Generation”, canzone che sarà cantata al prossimo Zecchino d’Oro - su Rai1 i prossimi 3-4-5 dicembre - mentre registravano la traccia con le sole voci dei bambini, chiede al giovane coro di fare un featuring direttamente con gli Assalti Frontali, su un brano su cui stava lavorando. Così è nata “Gol gol rap (Evviva il calcio popolare)”.

Il testo nasce da un’esperienza sociale trasformata in arte, il sogno di ogni artista, di ogni artista che ambisce ad essere rivoluzionario. Militant A si ritrova a fare il “Mister” Assalti in un torneo di giovanissimi, nel quartiere Centocelle Casilino, con un’associazione di calcio popolare che si chiama “Liberi di Giocare”.

Come racconta lui stesso: “Prima di scendere in campo caricavo i ragazzi e li organizzavo mentalmente per sviluppare azioni di gioco, durante la partita li incitavo da bordo campo e alla fine cercavo di gestire le emozioni.

L’entusiasmo che nasceva era grandissimo. Contagioso. Positivo. Collettivo. Capivo quanto questa cosa ci avvicinava al senso della vita stessa. Si può vincere, si può perdere, l’importante è dare il massimo, non lasciare i compagni soli, muoversi come un gruppo, passare e prendere palla, correre sulla fascia, combattere compatti per arrivare al gol, all’obiettivo, al risultato. In un mondo che ci lascia soli, che distrugge campi da gioco per farci parcheggi, le azioni che possiamo sviluppare sul terreno di gioco le possiamo ritrovare a scuola, nel quartiere, nella vita. Il torneo andò alla grande, arrivammo in finale e la finale finì in pareggio. Poi i tempi supplementari e i rigori. Eravamo in vantaggio nella sequenza, bastava segnare per vincere, ma gli ultimi due tiri andarono sulla traversa e perdemmo. La squadra era disperata, cercavo di consolarli ma senza riuscirci. Tornato a casa ho scritto la canzone. Il giorno dopo in studio l’ho registrata pensando che non l’avrei mai pubblicata, pensavo di regalarla ai miei ragazzi e basta, ma tutti mi guardavano ridendo e dicendo: Sei pazzo? Pubblicala! Così l’ho proposta al Coro dell’Antoniano ed eccola qui”.