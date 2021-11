Session, un milione di sterline da YouTube e Spotify

Session, la start-up co-fondata da Björn Ulvaeus degli Abba e dagli autori e produttori Max Martin e Niclas Mollinder focalizzata sui metadati che permettono l’identificazione dei crediti nei file musicali, ha ricevuto un milione di sterline da YouTube e Spotify per perfezionare i propri strumenti digitali. Il software che consentirà a creator, autori e produttori di associare il proprio nome alle opere rese disponibili nei cataloghi digitali offerti dai DSP all’utenza è attualmente disponibile in versione beta come app mobile: il lancio ufficiale sul mercato - con l’introduzione delle versioni anche per desktop e Web - è fissato per il prossimo 22 dicembre.