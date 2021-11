Concerti, Robert Plant & Alison Krauss al Lucca Summer Festival

Robert Plant & Alison Krauss presenteranno dal vivo il loro nuovo album “Raise the Roof” il prossimo 14 luglio 2022 sul palco del Lucca Summer Festival, nel loro unico concerto in Italia.

I biglietti per il concerto saranno posti in vendita a partire dalle ore 09.00 di venerdì 26 novembre sul sito del Lucca Summer Festival.

A proposito di “Raise the Roof” la Krauss ha dichiarato: “Volevamo rimettere in moto il progetto. Abbiamo aggiunto nuove persone, altre personalità all’interno della band, e tornare di nuovo insieme in studio ha portato una nuova intimità alle armonie.” Aggiunge l'ex cantante dei Led Zeppelin: “Queste sono canzoni che ci sono entrate nel cuore molto tempo fa, ma che si sono perse nelle curve e nei rigiri degli anni che passano. A volte le ascolti e pensi ‘Cavolo, ascolta quella canzone, dobbiamo cantare quella canzone!’. In realtà è come una vacanza, il luogo perfetto dove andare, quello che ti saresti meno aspettato di trovare”. E sui concerti Plant dice: “E’ il momento di pensare a tornare sul palco e ad avere quella sensazione di essere un pochino nervoso. E questa è esattamente la cosa per cui viviamo entrambi, quella camminata dal lato del palco al microfono. Quello è il viaggio più lungo, perchè dura una vita”.

Questa sera, dalle ore 19.00, Robert Plant e Alison Krauss suoneranno alcune delle loro nuove canzoni in un live-streaming globale visibile a questo link.