Addio a Mick Rock, il fotografo ufficiale di David Bowie

È venuto a mancare all'età di 72 anni il noto fotografo musicale Mick Rock. A confermare la notizia, via social media, sono persone vicine a lui con un messaggio pubblicato nella serata del 18 novembre: "Era un poeta della fotografia, una vera forza della natura che trascorreva le sue giornate facendo esattamente ciò che amava, sempre nel suo modo deliziosamente oltraggioso".

Mick Rock era salito agli onori della fama per i suoi lavori negli anni '70. Soprattutto per il ruolo di fotografo ufficiale di David Bowie, durante tutto il periodo di Ziggy Stardust e per la copertina dell'album “Pin Ups” del 1973, Rock ha inoltre diretto i video di "Space Odyssey", "Life on Mars?", "Jean Genie" e "I'm Only Dancing".Oltre alla collaborazione con David Bowie, Rock ha lavorato anche con Lou Reed, Iggy Pop, Debbie Harry e i T. Rex. Sue sono molte delle copertine di album più note degli anni Settanta, come: “Transformer” e “Coney Island Baby” di Lou Reed, “Raw Power” di Iggy Pop e gli Stooges e “Queen II” dei Queen, che a sua volta ha ispirato la grafica di "Bohemian Rhapsody".Mick Rock era nato a Londra nel 1948. Oltre al mondo della musica ha scattato le fotografie di scena per i musical 'The Rocky Horror Picture Show' e 'Hedwig and the Angry Inch'. Il suo nome è legato agli anni Sattanta, ma negli anni successivi non è rimasto certamente a riposo, lavorando tra gli altri con musicisti quali Daft Punk, Snoop Dogg, Miley Cyrus e molti altri ancora. Ha pubblicato inoltre diversi libri dei suoi lavori, tra questi 'The Rise of David Bowie: 1972-1973' pubblicato nel 2015.