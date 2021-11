Il Financial Times ha avanzato un’ipotesi circa il misterioso finanziamento attivato da Warner Music Group per “potenziali acquisizioni di asset legati alla musica”: secondo l’autorevole testata statunitense la divisione editoriale del gruppo guidato da Steve Cooper sarebbe in trattativa per acquisire il catalogo musicale di David Bowie, uno dei grandi colpi di mercato sul sempre più affollato e competitivo panorama del publishing attuale.