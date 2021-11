Milano Music Week 2021: chi è Federico Baroni, dal vivo a Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage

Federico Baroni è uno degli artisti che si esibiranno dal vivo sul Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage , spazio dedicato alla musica live che vedrà una selezione di volti della nuova scena italiana esibirsi gratuitamente in Piazza XXIV Maggio, nel cuore di Navigli, nell’ambito dell’edizione 2021 della Milano Music Week.

Riminese, classe 1993, Baroni è il busker più seguito d’Italia (oltre 40 mila follower su Instagram, oltre 2 milioni di streaming, oltre 4 milioni e mezzo di views su YouTube). A18 anni si trasferisce a Roma e a 21 comincia a scrivere i suoi primi inediti e a suonare in strada. Nel 2015 intraprende un tour da busker per le strade di tutta Italia, accompagnato da due videomaker che documentano l’esperienza (i video sono visibili sul canale YouTube dell’artista). Nel 2016 viene notato dai giudici di “X-Factor”, che lo portano ai Boot Camp. Lo stesso anno vienechiamato da Fiorello a "Edicola Fiore", dove presenta live un suo brano inedito. Nel 2017 partecipa ad “Amici”. Dopo l’esperienza televisiva, nel 2018 pubblica il suo primo singolo “Spiegami” e si esibisce su importanti palchi per grandi brand ed eventi.

Il suo secondo singolo è “Domenica”, seguito da “Non Pensarci”, brano che anticipa l’album d’esordio omonimo, uscito ad aprile 2019 accompagnato dal video di “Profumo”. Federico ha presentato l’album con diversi appuntamenti instore in tutta Italia, oltre che con un evento in Piazza Duomo a Milano. L’album è statopromosso con uno street tour di cinque date nelle principali città italiane. Nello stesso annoFederico ha aperto i concerti diMax Gazzè e James Morrison. Attualmente sta lavorando al suo secondo album, prodotto da Riccardo Scirè.

A luglio 2021 esce per Warner Music Italy il nuovo singolo “Jackpot”, accompagnato da un "Double Vertical Music Video", un formato speciale che prevede la visione di due video, girati entrambi in verticale e caricati separatamente su YouTube come lato sinistro e lato destro, fruibili indipendentemente l’uno dall’altro. Quando si uniscono due smartphone e si avviano i video contemporaneamente, si può seguire la storia connessa trale due clip incui scenografia e animazioni si intrecciano per dare vita ad unico video.

A ottobre 2021, il secondo singolo che anticipa il nuovo progetto discografico è “Pur di stare con lei”, con Folcast.