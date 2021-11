Adele canta sul divano l'inedita "To be loved"

Quando manca ormai pochissimo all'uscita di "30", il nuovo, attesissimo album di Adele, ideale successore di "25" (che arrivò nei negozi addirittura sei anni fa, nel 2015), la diva pop britannica condivide sui social un'anticipazione del suo nuovo lavoro: "To be loved".

Dopo aver cantato alcune delle canzoni incluse in "30" durante "Adele: One Night Only", lo speciale trasmesso dall'americana Cbs domenica notte, che oltreoceano ha tenuto incollati davanti alla tv oltre 9 milioni di telespettatori, da "I drink wine" a "Love is a game" passando per "Hold on" (e il singolo "Easy on me", pubblicato a ottobre), la voce di "Someone like you" ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali un video in cui canta un altro dei brani che fanno parte della tracklist del successore di "25". Si tratta di "To be loved", che Adele ha fatto ascoltare ai suoi fan cantandolo seduta sul divano.

Il brano è frutto della collaborazione con Tobias Jesso Jr., che per lei aveva già firmato nel 2015 una delle hit contenute in "25", "When we were young": una canzone piano e voce molto classica, con un crescendo e un acuto finale fatto per strappare applausi (qui la recensione completa di "30", che abbiamo ascoltato in anteprima).