Queen, "Bohemian Rhapsody": lo sceneggiatore fa causa ai produttori

Il film, un vero e proprio blockbuster, ha incassato al botteghino la bellezza di oltre 910 milioni di dollari. Ma lui, che lo ha scritto, sostiene di non aver ancora ricevuto tutti i soldi che gli spettavano. E così ha deciso di fare causa ai produttori. Anthony McCarten, sceneggiatore di "Bohemian Rhapsody", il film di Bryan Singer che nel 2018 ripercorse sul grande schermo l'ascesa di Freddie Mercury e dei suoi Queen (sarà trasmesso su Rai1 il prossimo 24 novembre, in occasione del trentennale dalla scomparsa del cantante, avvenuta nel 1991), ha citato in giudizio il produttore Graham King e la sua società, GK Films.

McCarten sostiene di aver firmato un accordo che prevedeva che ricevesse il 5% dei guadagni della GK Films sul film sulla storia della leggendaria rock band britannica: somma che lo sceneggiatore sostiene di non aver ancora ricevuto.

La GK Films ha tirato in ballo 20th Century Fox, che ha distribuito la pellicola. Un faldone di 50 pagine è stato intanto depositato dallo sceneggiatore e dai suoi avvocati presso gli uffici della corte superiore di Los Angeles.