Tokens: addio a Philip Margo, cantante della band di "The lion sleep tonight"

La storia dei Tokens, il quartetto doo-wop statunitense che salì alla ribalta all'inizio degli Anni '60 con la hit "The lion sleeps tonight", che ha vissuto più di una popolarità, perde uno dei suoi pezzi. È morto all'età di 79 anni lo scorso sabato in un ospedale di Los Angeles il cantante Philip Margo. "Con un ruggito finale, vi comunichiamo la scomparsa del nostro incredibile leone", hanno scritto i membri superstiti della band sui social. Tra questi c'è anche Jay Siegel, la cui voce è da sempre la più popolare tra quelle dei componenti dei Tokens: suo il celebre falsetto di "The lion sleeps tonight".