Sta a vedere che ora anche i Foo Fighters hanno "copiato" i Cugini Di Campagna

Sta a vedere che ora anche i Foo Fighters hanno copiato, proprio come i Maneskin, i Cugini Di Campagna. Chissà cosa s'inventerà la band di "Anima mia" - che ha accusato di aver copiato i suoi look anche Lady Gaga, alludendo inoltre di aver reso celebre il falsetto in tutto il mondo anni prima dei Bee Gees: per la cronaca, oggi è morto Philip Margo, baritono dei Tokens, quartetto doo-wop che rese celebre il falsetto nel 1961, dodici anni prima di "Anima mia", con "The lion sleeps tonight" - quando scoprirà che nel videoclip ufficiale del nuovo singolo di Dave Grohl e soci c'è un uomo che indossa vestiti che riproducono i colori della bandiera statunitense (come se prima di Ivano Michetti e soci non lo avessero già fatto - tra gli altri - Robin Williams e le Spice Girls).

.

Il video in questione è quello di "Love dies young", tratto dall'ultimo album di inediti dei Foo Fighters, "Medicine at midnight". La clip è stata diretta dallo stesso Dave Grohl, accreditato anche come sceneggiatore. A indossare i vestiti con i colori della bandiera a stelle e strisce è l'attore Jason Sudeikis, già protagonista della serie tv "Ted Lasso": interpreta un allenatore che cerca di caricare i membri di una squadra di nuoto prima di una competizione.

I Foo Fighters, peraltro, sono stati battuti dagli stessi Maneskin agli MTV European Music Awards, la scorsa domenica. La band capitanata dall'ex batterista dei Nirvana era in lizza nella categoria Best Rock insieme a Coldplay, The Killers, Imagine Dragons, Kings of Leon e Maneskin, appunto, che si sono aggiudicati la statuetta grazie al voto dei fan sul sito dell'emittente.