Milano Music Week 2021: chi sono Galassie, dal vivo a Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage

Galassei sono tra gli artisti che si esibiranno sul Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage, spazio dedicato alla musica dal vivo che vedrà una selezione di artisti della nuova scena italiana esibirsi gratuitamente in Piazza XXIV Maggio, nel cuore di Navigli, nell’ambito dell’edizione 2021 della Milano Music Week.

Originaria della provincia di Milano, la band è composta da Flavio Bergamasco (voce) Davide Beninato (chitarra) Marco Aprigliano (basso) Luigi Grittini (batteria) che, dopo aver condiviso esperienze e progetti inediti, si ritrovano insieme nel 2019 a scrivere canzoni e a suonarle in una cantina umida tra i poster delle icone grunge alle quali da sempre si ispirano. Entrati a far parte del roster dell'etichetta Piuma Dischi, i Galassie registrano, con la produzione di Matteo Cantaluppi, al Mono Studio di Milano: qui la loro identità musicale assume contorni più definiti. Il sound che ne scaturisce è squisitamente pop, caratterizzato da chitarre di velluto e una sezione ritmica solida e diretta. Innamorati della pizza e affascinati dallo spazio, disegnano coi loro testi storie di tutti e per tutti, nelle quali immagini e sensazioni si mescolano continuamente.

Ad oggi la formazione lombarda ha all'attivo quattro singoli: “Genova”, “Papaya”, “Banana Boat” e “I Baci”, le cui copertine sono state create e firmate dall’artista Valerio Bulla. Per i prossimi mesi è prevista una promozione live del loro disco di esordio che vedrà la luce nella sua interezza a breve.