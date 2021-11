Cugini Di Campagna: "Grazie ai Maneskin suoneremo al Madison Square Garden"

Una delle cose più surreali - e trash - di questo 2021: la faida tra i Cugini Di Campagna e i Maneskin. Che dopo le polemiche sollevate dalla band di "Anima mia" legate all'esibizione dei Maneskin in apertura dei Rolling Stones a Las Vegas ("Copiano i nostri look", l'accusa del 74enne Ivano Michetti e soci) e dopo la citazione (?) da parte del chitarrista del quartetto lanciato da "X Factor" Thomas Raggi di un outfit indossato proprio dai Cugini Di Campagna, sbarca ora in tv.

Nel salotto di "Oggi è un altro giorno", il contenitore condotto ogni giorno nel primo pomeriggio su Rai1 da Serena Bortone, oggi i Cugini Di Campagna hanno di nuovo fatto ascoltare - in playback - una loro versione di "Zitti e buoni", il brano con il quale i Maneskin hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021. E Ivano Michetti e compagni sono tornati a parlare delle somiglianze tra i loro look storici e quelli sfoggiati da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio durante le loro esibizioni dal vivo. Rivelando di aver avuto inviti per andare a suonare negli Usa la prossima primavera proprio in seguito alla polemica con i Maneskin:.

Dopo la polemica dei Maneskin ci hanno richiamato negli Stati Uniti: andremo tra marzo e aprile e suoneremo a Boston, Chicago, Philadelphia, New York. Ci esibiremo al Madison Square Garden. Lenny Lombardi, figlio del grande impresario Johnny, ci ha chiamato: 'Voglio che veniate anche in Canada'.

Questa faida tra cugini di campagna e Maneskin sta diventando sempre più trash pic.twitter.com/n0jihuefft — marco 🪐 (@marcorussanoo) November 18, 2021

La band di "Anima mia" ha detto di aver bloccato sui social i Maneskin e i loro fan:

Milioni di fan ci hanno telefonato, insultandoci anche. Li abbiamo bloccati. E pure i Maneskin. Basta, non se ne può più. Riceviamo telefonati di imitatori, sosia.

I Cugini Di Campagna hanno poi proposto un bizzarro mash-up tra la loro "Anima mia" e "Torna a casa" dei Maneskin, alludendo a presunte somiglianze tra le due canzoni: