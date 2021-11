Come vengono scelte e inserite le canzoni nelle serie tv? Qual è il rapporto tra industria musicale e industria televisiva? Come lavora un music supervisor? Se siete appassionati di serie e di musica vi sarete posti una volta una di queste domande, dopo avere sentito o scoperto una canzone o un artista, che sia Jeff Buckley e Hallelujah in “The O.C.” o i Beatles in “Mad Men”, i Clash in “Stranger Things” agli Who in “CSI,” da Bella ciao in “La casa di carta” a Nada in “The Young Pope”, da “Twin Peaks” a Nick Cave in “Peaky Blinders” fino a “Gomorra”.