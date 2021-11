La PFM da gennaio torna in tour: tutte le date

Dopo l’uscita in tutto il mondo dell’album di inediti “Ho sognato pecore elettriche/I dreamed of electric sheep”, PFM – Premiata Forneria Marconi da gennaio torna a suonare dal vivo con il tour “PFM 1972-2022”, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche” abbracciando la poesia di Fabrizio De André”. Prima tappa il 15 gennaio al Teatro Nuovo di SALSOMAGGIORE TERME. Prevendite già aperte su Ticketone.

I concerti saranno un grande viaggio attraverso il tempo, con nuove sonorità che faranno sentire lo spettatore nel presente, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro. Video proiezioni e scenografie virtuali arricchiranno questo viaggio cinquantennale, che abbraccerà anche la poesia di Fabrizio De André. Le serate saranno aperte dai Barock Project, band scelta direttamente da PFM tra i gruppi del panorama del nuovo prog internazionale. Prima della partenza a gennaio del nuovo tour, a grande richiesta, il 31 dicembre PFM sarà in scena al PARCO della MUSICA (Sala Santa Cecilia) di ROMA per l’ultima tappa del tour “PFM canta De André Anniversary”. È in calendario anche 1 data di RECUPERO rimandata a causa dell’emergenza sanitaria (9 aprile a Varese).

Queste le date del tour “PFM 1972-2022” (prodotto da D&D Concerti e distribuito da D&D Concerti in collaborazione con Ventidieci):

31 dicembre ROMA PARCO della MUSICA Sala Santa Cecilia “PFM canta De André Anniversary”

15 gennaio SALSOMAGGIORE Teatro Nuovo

14 febbraio BOLOGNA Auditorium Europa

15 febbraio FIRENZE Tuscany Hall

18 marzo LEGNANO Teatro Galleria

22 marzo BERGAMO Teatro Creberg

26 marzo SCHIO Teatro Astra (prevendite su VivaTicket)

02 aprile CESENA Pala De André

06 aprile TORINO Teatro Colosseo

09 aprile VARESE Teatro di Varese "La Buona Novella + successi PFM" RECUPERO

13 aprile ANCONA Teatro delle Muse

21 aprile MILANO Teatro Lirico

22 aprile MILANO Teatro Lirico

PFM – Premiata Forneria Marconi è composta da: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Alberto Bravin (tastiere, chitarra, seconda voce), Eugenio Mori (seconda batteria).