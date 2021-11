Ed Sheeran, un evento speciale su Pokémon GO

Per promuovere il suo nuovo album “=” Ed Sheeran ha annunciato un’iniziativa speciale sulla piattaforma di gaming Pokémon GO: tra i prossimi 22 e 30 novembre una speciale performance pre-registrata sarà accessibile come esperienza in-app a tutti gli utenti del servizio. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la società di sviluppo software Niantic, azienda con sede in California fondata nel 2010 da John Hanke già partner della Pokémon Company dal 2016.