Goldenvoice (Coachella Festival) annuncia una partnership con la società di live stream NoCap

La controllata di AEG Goldenvoice - società di live promoting che organizza, tra gli altri, i festival Coachella e Stagecoach - ha siglato una partnership strategica con NoCap, società specializzata in live streaming fondata appena un anno fa dal produttore e musicista Cisco Adler: nella breve nota diramata per ufficializzare il sodalizio l’azienda parla di un accordo volto a “sviluppare una strategia di streaming innovativa” da affiancare alle tradizionali operazioni in presenza di Goldenvoice.