Slipknot: nuovo concerto a Verona nel 2022

Gli Slipknot hanno riprogrammato il live in Italia originariamente organizzato nel 2021 e sono pronti a tornare in Italia dal vivo e presentare quello che sarà il nuovo album in uscita nei prossimi mesi.

Li avevamo lasciati al Forum di Assago con uno degli ultimi show prima della pandemia e al live di Bologna Sonic Park. Dopo l'uscita "We Are Not Your Kind" la band di Corey Taylor ha pubblicato nelle scorse settimane il primo singolo del nuovo capitolo intitolato 'The Chapeltown Rag'. Il nuovo singolo, come quello che sarà il nuovo album in uscita nei prossimi mesi, saranno al centro del live degli Slipknot che arriverà il prossimo anno in Italia. .La nuova data degli Slipknot in Italia sarà il 26 luglio 2022 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, recupero della data italiana che si sarebbe dovuta tenere quest'anno. I biglietti per il concerto sono già disponibili per l’acquisto su su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data.