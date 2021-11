Kanye West e Drake sotterrano l’ascia di guerra

La rivalità tra Kanye West e Drake sembra essere stata superata, almeno per una notte. Il rapper 44enne ha postato una foto in cui posa insieme al collega 35enne e nella didascalia ha messo l'emoji di una colomba, simbolo universale della pace Nell'immagine compare anche il dirigente musicale James Prince, grazie a cui i due sembrano essersi riappacificati.

Si può vedere sull'account Instagram di Ye. A sua volta, Drake ha condiviso un video con l'artista di "Donda" in cui mostra che sono andati a vedere insieme lo spettacolo del comico Dave Chappelle a Toronto. Una decina di giorni fa, Ye aveva chiesto di seppellire l'ascia di guerra in un video condiviso sull'Instagram di James Prince: "Sto facendo questo video per parlare del tira e molla tra me e Drake. Sia io che Drake ci siamo tirati colpi a vicenda ed è il momento di fermarsi". Il rapporto tra i due rapper si era incrinato. nel 2018, quando Kanye West non aveva digerito i gossip secondo cui la "Kiki" menzionata in "In My Feelings" di Drake fosse Kim Kardashian. Erano seguite altre accuse, come quella riguardante un'autorizzazione sulla canzone "Say What's Real", e dei colpi bassi, come quando la scorsa estate Ye era sembrato rendere pubblico l'indirizzo di casa di Drake.