Eurovision, dopo i Maneskin l'Italia punta sul rock anche nella versione junior

Chitarre, anche per i più giovani, dopo i Maneskin la dodicenne Elisabetta Lizza rappresenterà l'Italia a Junior Eurovision Song Contest con “Specchio (Mirror On The Wall)”. La manifestazione parallela a quella principale si svolgerà domenica 19 dicembre a Parigi in Francia, sarà trasmessa da Rai Gulp, e vedrà la partecipazione di Albania, Armenia, Arzebaigian, Bulgaria, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Spagna e Ucrania.

“Specchio” è stata scritta Stefano Rigamonti, Marco Iardella e Franco Fasano, con testo di Fabrizio Palaferri e Stefano Rigamonti. La canzone è prodotta dalla Rai, con un videoclip realizzato in collaborazione con l’Antoniano di Bologna (per la regia di Marco Lorenzo Maiello

Elisabetta Lizza è originaria i Adro (Brescia): ha preso parte a musical e concorsi canori, tra cui “Peter Pan” (2018), “Forza Venite Gente” (2019) e i concorsi “Bucarest Music Festival” (2021) e “Sanremo in Città” (2021).

Junior Eurovision Song Contest si svolge Parigi dopo la vittoria lo scorso anno a Varsavia della concorrente francese Valentina: si svolgerà il 19 dicembre presso La Seine Musicale. Lo slogan del concorso sarà “Imagine”.