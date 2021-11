Dave Rowntree dei Blur annuncia l'album di debutto solista

Il batterista dei Blur Dave Rowntree, che lo scorso gennaio aveva fatto sapere di sperare in una reunion della band di Damon Albarn dopo la fine della pandemia, ha annunciato l’uscita del suo album di debutto solista.

Rowntree, che ha firmato un contratto con l’etichetta indipendente Cooking Vinyl per pubblicare il suo primo disco “in proprio”, di cui al momento non si conosce il titolo, ha fatto sapere che pubblicherà il suo primo progetto discografico il prossimo anno.

"Da bambino passavo ore a girare la manopola della mia radio, sognando di fuggire in tutti i luoghi di cui sentivo nelle stazioni esotiche", ha dichiarato in un comunicato stampa ripreso dall’NME il musicista, batterista dei Blur fin dalla loro fondazione e recentemente compositore di alcune musiche per film e serie televisive. Ha aggiunto: “Ho provato a fare un album del genere – sintonizzandomi attraverso lo spettro, fermandomi a ogni canzone che racconta una storia su un punto di svolta nella mia vita, poi girando la manopola e andando avanti. Sono molto entusiasta di pubblicare l'album per Cooking Vinyl il prossimo anno".

All’inizio dell’anno, condividendo il video live di "Tender" su Twitter ed entusiasmando i fan che sperano in una reunion della band di “Song 2”, Rowntree aveva detto: "Non vedo l'ora che questo dannato virus sia morto per tornare là fuori". I Blur hanno suonato insieme per l'ultima volta nel marzo 2019 durante il concerto del frontman Damon Albarn "Africa Express: The Circus" a Leytonstone, Londra, dove si sono esibiti suonando "Clover Over Dover", "Tender" e "Song 2".