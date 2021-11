All’asta un pianoforte usato dai Queen e Freddie Mercury

Come riportato sul sito della BBC, un pianoforte un tempo di proprietà dei Queen e utilizzato dalla leggendaria band britannica e dal suo compianto frontman Freddie Mercury sarà venduto all’asta per valore stimato tra le 10 mila e le 20 mila sterline.

Lo strumento, un pianoforte elettrico a coda Kawai EP che si ritiene essere stato usato per l’album della formazione inglese del 1984 “The works”, il disco che include – tra le altre cose – i singoli “Radio Ga Ga” e “I want to break free”, verrà battuto all’incanto il prossimo mese di dicembre dalla casa d’aste Gardiner Houlgate, con sede a Corsham, nel Wiltshire in Inghilterra.

A proposito del piano, venduto poi nel 1985 alla band gallese degli Alarm dopo un incontro tra Mike Peters e Freddie Mercury, il banditore della casa d'aste e valutatore Luke Hobbs ha affermato: "L'oggetto ha una grande provenienza, e oggetti di questo tipo di band come i Queen non arrivano sul mercato molto spesso. Il punto focale dei Queen è Freddie Mercury, seduto al pianoforte. L'unico altro oggetto dei Queen che sarebbe altrettanto significativo è la chitarra ‘Red special’ di Bryan May”.