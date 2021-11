Bob Marley, apre a Londra a febbraio una mostra immersiva

E’ stata battezzata Bob Marley One Love Experience la mostra dedicata al gigante del reggae giamaicano che aprirà i battenti il prossimo mese di febbraio alla Saatchi Gallery di Londra: l’esposizione, co-prodotta dagli eredi dell’artista insieme a Terrapin Station Entertainment, resterà nella capitale britannica per dieci settimane, per poi trasferirsi in altre importanti città internazionali. Oltre a cimeli, fotografie inedite e altri documenti lasciati dal grande autore e interprete scomparso a Miami nel 1981, la mostra offrirà anche esperienze immersive come la One Love Forest o il Soul Shakedown Studio, che proietteranno lo spettatore nel mondo di Marley grazie a soluzioni tecnologiche multisensoriali. Tra le particolarità dell’operazione c’è anche la possibilità di acquistare biglietti vip, che permetteranno di accedere a eventi serali speciali nei club della città dopo l’orario di chiusura dell’esposizione - che, su richiesta, potrà essere visitata anche in orari notturni o privatamente.