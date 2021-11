Tunecore, attivato un servizio di distribuzione sulle piattaforme social

La controllata di Believe Tunecore ha lanciato un servizio di distribuzione sui social media destinato ad artisti ed etichette: la funzionalità, che per il momento copre le piattaforme TikTok, YouTube, Facebook, Instagram e Reels, è stata attivata per permettere ai titolari delle opere di creare hype intorno ai propri lavori in vista delle uscite sui servizi digitali tradizionali.