I Metallica aprono gli archivi: arriva la ‘Black Box’ con cimeli e livestream

I Metallica hanno annunciato la “Metallica Black Box”, una sorta di museo che raccoglierà cimeli, oggetti da collezioni, foto, video, ricordi personali e altri contenuti – anche inediti – sia fisici che virtuali per ripercorrere i primi 40 anni di attività di James Hetfield e soci.

Come riportato in un comunicato stampa ripreso da Loudwire, per presentare il portale “Black Box” che, disponibile a questo indirizzo, proporrà anche livestream esclusivi, la band statunitense ha fatto sapere: “Siamo stati incredibilmente fortunati a viaggiare in tutti gli angoli del pianeta, incontrare così tante persone fantastiche e fare ciò che una volta avevamo solo sognato. E quando sei in giro da 40 anni, finisci per raccogliere un po’ di materiale! Lungo la strada, noi quattro abbiamo raccolto molti ricordi, fotografie, articoli di abbigliamento, schizzi e molto altro ancora. Abbiamo nascosto questi oggetti in soffitte, garage e spazi di stoccaggio. Ma ora siamo entusiasti di lanciare la ‘Metallica Black Box’”.

I Metallica hanno poi aggiunto: "Debuttando con ‘Black Album Exhibition’, la ‘Black Box’ offrirà un tuffo continuo in ogni era della nostra carriera dai primi anni '80 in garage fino ad oggi e oltre. Dopo anni di lavoro, ora stiamo ufficialmente svelando le nostre collezioni e tirando fuori i nostri reperti preferiti e più significativi in collaborazione con i nostri amici di Inveniem e Definitive Authentic”.

Attualmente la “Metallica Black Box”, che – come comunicato dalla stessa formazione losangelina – sarà costantemente arricchita con altro materiale, propone le esibizioni dal vivo tratte dal tour dei Metallica a supporto del loro eponimo album del 1991, passato agli annali come “Black Album” e lo scorso settembre tornato nei negozi sottoforma di riedizione insieme al disco tributo per i trent’anni dall’uscita, “The Metallica Blacklist".

"Continueremo ad arricchire ‘Black Album Exhibition’ con ulteriori reperti prima della fine dell'anno. L'anno prossimo torneremo con nuove mostre, tra cui una retrospettiva sui 40 anni e una rassegna con le incredibili creazioni dei grafici con cui abbiamo lavorato nel corso degli anni”, ha inoltre affermato la band di Hetfield.