Warner Music, all’orizzonte un misterioso investimento da 535 milioni di dollari

In un documento depositato oggi alla Securities and Exchange Commission di New York, authority statunitense che vigila sui mercati finanziari, Warner Music ha annunciato di aver attivato un finanziamento pari a 535 milioni di dollari per “potenziali acquisizioni di asset legati alla musica”: la notizia di un’operazione così repentina - e di tale portata - ha dato la stura alle ipotesi degli analisti americani, che stanno cercando di capire quale sia l’obiettivo della società guidata da Steve Cooper.