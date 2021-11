Marracash, c'è un nuovo album: esce stanotte, tra gli ospiti Calcutta

Lo ha annunciato in pompa magna, creando non poche aspettative nei fan, che dal 2019 aspettano di ascoltare nuova musica del rapper dopo "Persona": stanotte, cioè nella notte tra oggi e domani, uscirà il nuovo album di Marracash.

Il disco si intitola "Noi, loro, gli altri": in copertina c'è Marracash insieme a persone della sua famiglia, anche musicale (la prima a sinistra, guardando l'immagine, è la manager Paola Zukar - accanto a lui c'è anche l'ex fidanzata Elodie). Ma il disco uscirà con tre copertine diverse (in un'altra compaiono i discografici dell'etichetta per la quale incide, Universal). Tra gli ospiti ci sono anche Calcutta (che duetta con Marracash su "Laurea ad honorem") e Blanco (la rivelazione del pop italiano, in cima alle classifiche con hit come "Notti in Blanco" e "Mi fai impazzire", compare in "Nemesi"). Ecco, di seguito, tutti i dettagli:.

01. LORO

02. PAGLIACCIO

03. ∞ LOVE (feat. Guè)

04. IO

05. CRAZY LOVE

06. COSPLAYER

07. DUBBI

08. LAUREA AD HONOREM (feat. Calcutta)

09. NOI

10. NOI, LORO, GLI ALTRI SKIT

11.

GLI ALTRI (Giorni Stupidi).

12. NEMESI (feat. Blanco)

13. DUMBO GETS MAD SKIT

14. CLIFFHANGER