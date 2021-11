Gli archivi di Bob Dylan nascondono sempre sorprese. L'ultima della serie è una registrazione inedita risalente a 60 anni fa, ritrovata dal Bob Dylan Center, associazione-guardiana dell'archivio segreto del Bardo di Duluth, che contiene oltre centomila tra carte e frammenti di vita del cantautore, materiale destinato ad essere conservato in un apposito museo che aprirà a Tulsa nel 2022. Si tratta dei nastri di un'esecuzione dal vivo di "He was a friend of mine", brano tradizionale di musica folk (una versione di Dylan venne inclusa già in "The Bootleg Series Volumes 1–3 / Rare & Unreleased 1961–1991"), datata 4 novembre 1961.

Dylan, che all'epoca aveva appena 20 anni e non aveva ancora pubblicato il suo primo album (l'eponimo "Bob Dylan", che avrebbe iniziato a registrare pochi giorni dopo, sarebbe uscito nel marzo del 1962), suonò il brano sul palco della Carnegie Chapter Hall di New York, in occasione di un concerto organizzato da Izyz Young, il proprietario del Folklore Center del Greenwich Village.

La versione di "He was a friend of mine" che Dylan suonò quella sera - si ascolta qui - è un po' diversa da quella che avrebbe registrato in studio per l'album d'esordio (il pezzo non venne poi incluso nel disco)

Il Bob Dylan Center sarà ufficialmente inaugurato il 10 maggio 2022.