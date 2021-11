Spagna: niente più visto per gli artisti britannici in tour

La Spagna ha compiuto un passo a favore dei tour internazionali che vedano protagonisti artisti, musicisti e band britanniche, annunciando che da ora non sarà più necessario per loro e per i loro promoter richiedere un visto a breve termine per lavorare nella penisola iberica. La mossa, oltre a ridurre un carico burocratico notevole, agevola sensibilmente la capacità di pianificazione per il settore che era diventata sostanzialmente impossibile, considerando che finora era necessario compilare una modulistica dettagliata e consegnarla con un mese di anticipo - il richiedente britannico, prima di lasciare il paese, tra le altre cose era anche tenuto a dimostrare di potere guadagnare un ammontare minimo con i suoi concerti.