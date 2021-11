Milano Music Week 2021: chi sono Fran e i Pensieri Molesti, dal vivo a Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage

Fran e i Pensieri Molesti sono tra gli artisti che si esibiranno sul Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage, spazio dedicato alla musica dal vivo che vedrà una selezione di artisti della nuova scena italiana esibirsi gratuitamente in Piazza XXIV Maggio, nel cuore di Navigli, nell’ambito dell’edizione 2021 della Milano Music Week.

Formatisi a Torino nel 2016 per volere di Francesca Mercurio (voce, chitarra e composizione), Lorenzo Giannetti (sintetizzatori, organetto diatonico), Jacopo Di Nardo (percussioni, batteria e pad) e Roberto Testa (contrabbasso e basso elettrico, chitarra elettrica), il gruppo pubblica nello stesso anno il primo album autoprodotto, “Col senno di poi”, composto da dieci brani inediti firmati da Mercurio ed eseguiti e arrangiati dal gruppo: all’uscita del lavoro segue il videoclip del brano “Libano”, che ottiene il patrocinio di Amnesty International.

Tra il 2017 e il 2018 la band è impegnata in una fitta attività dal vivo: nonostante gli impegni della leader, che arriva alle fasi finali del concorso Sanremo New Talent, la formazione riesce prima ad esibirsi a numerosi festival estivi come Balla coi Cinghiali e Reset, per poi passare sui palchi dei importanti club sia torinesi - tra gli altri, il Cap10100 e l’Hiroshima Mon Amour - che italiani (come, per esempio, il Jailbreak di Roma e il Campus Industry Music di Parma). Il biennio viene suggellato da un tour di 17 date nelle maggiori città italiane - il Connessioni Tour, patrocinato da Flowers Festival, Reset Festival FNAS, Hiroshima Mon Amour e Cap10100 - che vede la formazione esibirsi nella strade come busker, al quale seguiranno i set di apertura ad artisti come La Rappresentante di Lista, Eugenio in via di Gioia, Franco126, Dutch Nazari, The Bloody Beetroots, Giancane, Alborosie e Modena City Ramblers.

Nel maggio del 2019 esce il singolo “Mania”, caratterizzato da sonorità più vicine all’indie pop rispetto a quelle che caratterizzavano la produzione precedente, al quale segue “Verderame”, brano che prelude all’(Ad)Oro Tour, che vedrà Fran e i Pensieri Molesti esibirsi a rassegne di rilevanza nazionale come Meeting del Mare (SA), Flowers Festival (TO), Festival Alta Felicità (TO), Revolution Camp (VT), Indiependenza Festival (AL) e Alcart Festival (TP).

Il 25 ottobre 2019 esce il secondo album del gruppo, intitolato “Anomalia”, al quale segue l’omonimo tour nazionale con live di presentazione il 20 dicembre all’Hiroshima Mon Amour di Torino.