UMG entra nel mercato dei diritti di nome e immagine: attivata una partenership con Authentic Brands Group

La corsa ai diritti - non è una novità - non si limita più alle quote editoriali o alla titolarità dei master: come hanno dimostrato - tra gli altri - Iconic Artists Group di Irving Azoff e - in tempi più recenti - BMG , nel mercato attuale una linea di ricavo sempre più importante pare essere quella dei diritti di sfruttamento di nome e immagine, ovvero il permesso di trasformare un nome e un volto - ma anche molto altro - in un marchio commerciale.